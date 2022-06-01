Турция постарается помочь в разминировании украинских портов

Турция постарается помочь в разминировании портов Украины. России удалось достичь соответствующей договоренности по итогам беседы президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда», — процитировало министра РИА «Новости».

Лавров добавил, что Турция должна поспособствовать тому, чтобы операция по разминированию «произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины и наносить ущерб Российской Федерации».

Ранее, 30 мая, во время телефонного разговора Путин и Эрдоган обстоятельно обсудили двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Лидеры стран отметили существенный рост взаимного товарооборота. При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Чёрном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях.