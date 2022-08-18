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    18 августа 2022, 18:43

    Турция поможет восстановить украинскую инфраструктуру

    Министры Украины и Турции подписали меморандум о работе по восстановлению инфраструктуры

    Максим Зинкин

    Турция поможет Украине восстановить разрушенные в ходе боевых действий социальные и жилые объекты. Об этом говорится в заявлении украинского Министерства инфраструктуры в Telegram-канале.

    Соответствующий меморандум в присутствии Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского подписали министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

    «Турция является нашим стратегическим союзником. Мы благодарны турецким партнерам за их намерения в сотрудничестве по восстановлению разрушенной инфраструктуры», — говорится в заявлении ведомства.

    Министерство отметило, что государственные и частные структуры помогут восстановить конкретные объекты, а также окажут техническую и консультационную помощь.

    Министр инфраструктуры Украины Кубраков добавил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа для разработки конкретных проектов в рамках сотрудничества с Турцией.

    Ранее во Львове состоялись переговоры Зеленского, Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.