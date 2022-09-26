Турция определилась с позицией по референдумам в освобожденных областях Украины | 360°

Все новости

Спецоперация

26 сентября 2022, 21:07

Один человек погиб при обстреле ВСУ Херсона

Подмосковье

26 сентября 2022, 21:04

Добровольцы Подольска отправились на защиту границ России

Реклама

Мир

26 сентября 2022, 20:56

Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Криминал

26 сентября 2022, 20:40

Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Спецоперация

26 сентября 2022, 20:22

«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду»

Спецоперация

26 сентября 2022, 13:34

Турция определилась с позицией по референдумам в освобожденных областях Украины

Турция отказалась признавать итоги референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье

Читать 360tv в

Турция не признает результаты народных референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях о присоединении в состав России. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, написало РИА «Новости».

«Мы говорили России, что не признаем присоединение Крыма. Мы не признаем и итоги проходящих сейчас в Украине референдумов. Мы обозначали свою позицию и беспокойство по этому вопросу», — сказал он.

Реклама

Референдум о вхождении Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик в состав России начался 23 сентября и продлится до 27 сентября.

Реклама

Руководители регионов заявили, что дальнейшее существование в составе России восстановит историческую справедливость и обеспечит безопасность жителей.

Явка на референдум во всех регионах превысила планку в 50%, поэтому голосование считается состоявшимся.

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего выразил мнение, что западные страны не хотят воспринимать реальное положение дел, отказываясь признавать итоги референдумов.

Турция

Референдумы о присоединении к России

1

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама