Турция определилась с позицией по референдумам в освобожденных областях Украины | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 13:34 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Турция определилась с позицией по референдумам в освобожденных областях Украины Турция отказалась признавать итоги референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Турция не признает результаты народных референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях о присоединении в состав России. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, написало РИА «Новости».

«Мы говорили России, что не признаем присоединение Крыма. Мы не признаем и итоги проходящих сейчас в Украине референдумов. Мы обозначали свою позицию и беспокойство по этому вопросу», — сказал он.

Реклама

Референдум о вхождении Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик в состав России начался 23 сентября и продлится до 27 сентября.

Реклама

Руководители регионов заявили, что дальнейшее существование в составе России восстановит историческую справедливость и обеспечит безопасность жителей.

Явка на референдум во всех регионах превысила планку в 50%, поэтому голосование считается состоявшимся.

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего выразил мнение, что западные страны не хотят воспринимать реальное положение дел, отказываясь признавать итоги референдумов.

1 0 0 0 0 1