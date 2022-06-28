Турецкая компания безвозмездно передаст Украине 3 беспилотника Bayraktar

Турецкая авиастроительная компания Baykar Makina решила бесплатно передать ВСУ три ударных беспилотника Bayraktar TB2. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Бизнесмены и обычные люди вносили средства — малые и большие — для достижения этой цели на протяжении нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать плату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт», — информировала компания.

Деньги на строительство беспилотников собрали в рамках краудфандинговой кампании «всего за несколько дней», уточнили в Baykar Makina. В итоге организация решила отдать беспилотники бесплатно, а деньги также отдать ВСУ.

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что страна отправит на Украину «значительное число» бронетранспортеров в качестве военной помощи.

Журналисты Asia Times (Гонконг) отметили, что у Запада сокращаются арсеналы оружия и их будет сложно быстро восполнить. По мнению обозревателей, если ситуация на Украине затянется, США и их союзники не смогут поставлять оружие ВСУ в том объеме, в котором делают это сейчас.