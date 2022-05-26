Турчак предложил создать в Донбассе особую экономическую зону

Правительство России рассмотрит возможность создания в Донбассе особой экономической зоны, ряд неосвоенных отраслей открывает для отечественных предприятий широкие возможности для развития. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на форуме партии.

«Предлагаем возможность создания особой экономической зоны на территории Донбасса. Также обеспечить возврат определенной доли затрат при строительстве производственных объектов», — сказал он.

Турчак подчеркнул, что для российских предпринимателей появились уникальные возможности для освоения новых рынков, открылись целые сектора: банковская сфера, связь, IT и другие направления.

«Необходимо дать налоговые льготы предприятиям, которые открывают филиалы на территории Донбасса и освобожденных территориях. При условии, что они создают рабочие места, платят зарплату, не меньше средней заработной платы по отрасли, сложившейся в республике», — заключил политик.

Ранее Турчак посетил освобожденную Херсонскую область и пообещал, что регион остается с Россией навсегда.