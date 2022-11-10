Важное 10 ноября 2022, 20:13 Турчак попал под обстрел в ЛНР РИА «Новости»: депутат «Единой России» Андрей Турчак попал под обстрел в ЛНР РИА «Новости»

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Депутаты «Единой России» попали под обстрел в Луганской Народной Республике. В результате атаки никто не пострадал, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

В «Единой России» уточнили, что под огонь попали секретарь генсовета партии Андрей Турчак и руководитель исполкома и замсекретаря Александр Сидякин. Вместе с ними находились депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев.

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«Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал», — отметили в пресс-службе.

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Журналисты связались с Сидякиным. Он подтвердил, что в результате обстрела никто не погиб.

Ранее представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что с начала спецоперации жертвами обстрелов со стороны ВСУ стали более 120 мирных жителей региона. Ранения получили 353 человека. Украинские войска за все время выпустили по ЛНР более 450 ракет из американской РСЗО HIMARS.