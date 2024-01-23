Спецоперация 23 января 2024, 07:44 Тупиковая для ВСУ ситуация на поле боя обескуражила Зеленского Daily Star: Зеленский растерялся после провала ВСУ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский растерялся из-за неудачного летнего контрнаступления ВСУ. Об этом написало издание Daily Star.

«На [поле боя] сложилась тупиковая [для ВСУ] ситуация, которая, скорее всего, будет сохраняться еще несколько месяцев. Такое положение вещей приводит Зеленского в растерянность», — отмечается в материале.

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По оценке британского профессора Энтони Глиза, ситуация останется примерно такой же до конца зимы, при этом Украине не стоит ждать существенной помощи от западных партнеров. При этом Глиз считает, что мир на Украине в 2024 году все же настанет, но «на путинских условиях».

Ранее американский журналист Саймон Шустер уличил Владимира Зеленского в «наркотической зависимости» от любви публики вкупе с неспособностью адекватно воспринимать критику. Следующую главу в истории Украины может знаменовать «падение в автократию», добавил Шустер. Он также спрогнозировал, что СМИ страны будет непросто покончить с пропагандой конфликта.