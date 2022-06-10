Тульский военный и спортсмен рассказал о своем опыте службы на Украине

Андрей Батырев — боксер из Тулы, мастер спорта России, победитель чемпионата ВДВ, призер чемпионата Вооруженных Сил РФ, победитель и призер Всероссийских и международных турниров по боксу. И в то же время он военнослужащий ВС России, проходящий военную службу в Воздушно-десантных войсках. Андрей участвовал в спецоперации на Украине и получил травму. Мужчина вернулся домой и рассказал о своем опыте службы, а также о том, как разлука повлияла на его отношения с женой. Об этом сообщила ТСН24.

Андрей признался, что не мог предположить, что станет участником спецоперации. Он заявил, что достойно проявить себя на службе ему помог спорт.

«Бокс воспитывает то, что необходимо любому мужчине — это характер и хладнокровие. Хладнокровие помогало во время артиллерийских обстрелов», — рассказал участник спецоперации.

Супруга Андрея Анастасия пообещала ждать его и верить в его возвращение. Свое обещание женщина выполнила. По ее словам, каждое сообщение и звонок от супруга приносили невероятную радость.

Андрей рассказал, что его супруга в разлуке держалась мужественно.

«Дома меня ждала моя любимая супруга и сын. Честно, я не ожидал, что супруга настолько стойко воспримет все — ни одной слезы. Она просто ушла в работу и не давала времени себе для размышления», — вспомнил Батырев.