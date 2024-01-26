Спецоперация 26 января 2024, 10:43 Тульский десантник уничтожил более 100 боевиков ВСУ с помощью дронов под Артемовском МО: десантник из Тулы уничтожил более 100 боевиков ВСУ дронами с начала СВО

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Тульский десантник с позывным Король с начала спецоперации ликвидировал более 100 боевиков Вооруженных сил Украины с помощью дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

На видео — работа начальника расчета FPV-дронов. Он выполнял задачу в зоне ответственности на Артемовском направлении, в том числе осуществлял разведку, искал и ликвидировал выявленные цели. Только за сутки он уничтожил шесть единиц техники ВСУ, из которых три — ночью.

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«Начальник расчета FPV-дронов за небольшой период времени сумел уничтожить более двадцати единиц вражеской техники, в том числе натовского образца, и более 100 украинских националистов», — уточнили в Минобороны.

Король — один из самых результативных операторов FPV-дронов. За отличное выполнение боевой задачи его наградили Георгиевским крестом IV степени.

За минувшие сутки российские войска сорвали четыре попытки ВСУ усилить передовые позиции на Южно-Донецком направлении. Отечественная группировка войск поразила четыре пункта временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы противника в районах Константиновки и Новомихайловки.