07 мая 2023, 10:26
«Туда прилетит вежливая ракета». Рогов прокомментировал атаки ВСУ на Крым из «Грома-2»
Рогов: украинские войска атаковали ракетами Крым из подконтрольного им Запорожья
Украинские войска атаковали Крым баллистическими ракетами «Гром-2» из временно подконтрольного им города Запорожье. Об этом РИА «Новости» рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Ракеты сбили российские ПВО, никто из людей не пострадал, разрушений тоже не было. Как сообщил Рогов, атака велась из Запорожья, куда ранее был переброшен и размещен «Гром-2» — оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты.
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«Его постоянно прячут на промышленных предприятиях города, перевозя из одного цеха в другой. Но я думаю, что рано или поздно мы его поймаем и туда прилетит вежливая ракета», — заявил Рогов.
В ночь на 7 мая силы ПВО также ликвидировали беспилотники над Севастополем.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Но Киев эти результаты не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем Украины — бывший областной центр Запорожье. Ранее СМИ писали, что в городе прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога.
Жителей прифронтовых районов Запорожской области, находящейся под контролем РФ, переместят в безопасное место. В первую очередь перевозить будут детей с их родителями, пенсионеров, больных.
Врио губернатора Евгений Балицкий пояснил, что такое решение необходимо, потому что украинские войска прицельно пьют по гражданской инфраструктуре. Временное перемещение паники среди населения не вызвало.
Специальная военная операция РФ на Украине
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