Спецоперация 07 мая 2023, 10:26 «Туда прилетит вежливая ракета». Рогов прокомментировал атаки ВСУ на Крым из «Грома-2» Рогов: украинские войска атаковали ракетами Крым из подконтрольного им Запорожья РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские войска атаковали Крым баллистическими ракетами «Гром-2» из временно подконтрольного им города Запорожье. Об этом РИА «Новости» рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ракеты сбили российские ПВО, никто из людей не пострадал, разрушений тоже не было. Как сообщил Рогов, атака велась из Запорожья, куда ранее был переброшен и размещен «Гром-2» — оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты.

Реклама

«Его постоянно прячут на промышленных предприятиях города, перевозя из одного цеха в другой. Но я думаю, что рано или поздно мы его поймаем и туда прилетит вежливая ракета», — заявил Рогов.

В ночь на 7 мая силы ПВО также ликвидировали беспилотники над Севастополем.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Но Киев эти результаты не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем Украины — бывший областной центр Запорожье. Ранее СМИ писали, что в городе прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога.

Жителей прифронтовых районов Запорожской области, находящейся под контролем РФ, переместят в безопасное место. В первую очередь перевозить будут детей с их родителями, пенсионеров, больных.

Врио губернатора Евгений Балицкий пояснил, что такое решение необходимо, потому что украинские войска прицельно пьют по гражданской инфраструктуре. Временное перемещение паники среди населения не вызвало.