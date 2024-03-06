Спецоперация 06 марта 2024, 12:34 ЦСКА заявил, что окажет поддержку семье погибшего в зоне СВО начальника разведки «Эспаньолы»

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Футбольный клуб из Москвы ЦСКА окажет поддержку семье начальника разведки добровольческой бригады «Эспаньола», который погиб в зоне проведения СВО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям ФК Кирилла Брейдо.

В беседе с «Ридусом» бывший игрок сборной России по футболу, экс-игрок красно-синих и официальный представитель разведывательно-штурмового формирования Андрей Соломатин подтвердил, что ЦСКА, как и ряд других клубов, действительно помогают российским участникам спецоперации. По его словам, такие меры носят системный характер.

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Накануне бойцы «Эспаньолы» провели церемонию прощания с погибшим товарищем. Проводы прошли в закрытом формате на базе бригады на территории Донбасса.