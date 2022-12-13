Спецоперация 13 декабря 2022, 01:55 Цивилизованные страны не хотят атаковать Россию — премьер Украины Премьер Украины Шмыгаль: Цивилизованные страны не хотят конфликта с Россией YouTube

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью французскому телеканалу France 24 заявил, что европейские государства не хотят конфликта с Россией.

«Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию и не могут поменять ничего внутри РФ, ее общество», — сказал Шмыгаль, его процитировал РИА ФАН.

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Аналогичное мнение ранее высказал президент Франции Эммануэль Макрон. После начала спецоперации ВС РФ на Украине коллективный Запад распространил новые санкции в отношении России. Давлению подверглись не только различные секторы экономики, а также российский спорт.

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Однако в последнее время в западных странах все чаще говорят об изменении политического курса. Это обусловлено энергетическим кризисом в Европе из-за отказа от дешевых российских энергоресурсов, а также высоким уровнем инфляции.