Цистерны с топливом загорелись после удара ВСУ по Шахтерску в ДНР | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 23:16 Цистерны с топливом загорелись после удара ВСУ по Шахтерску в ДНР МЧС ДНР сообщила о возгорании цистерн с топливом после обстрела ВСУ

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Сильный пожар произошел в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелись 12 цистерн с топливом, сообщило МЧС ДНР в Telegram-канале.

Уточняется, что свыше десяти цистерн с топливом охватило огнем на территории железнодорожной станции. Пожарные получили сообщение о возгорании в 21:29.

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«В результате попадания взрывоопасного предмета происходит горение 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне, а также кровли железнодорожной станции», — отмечалось в сообщении ведомства.

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В настоящее время в ликвидации пожара участвуют 10 пожарных автоцистерн, также к месту ЧП направили пожарный поезд 54-й пожарно-спасательной части города Иловайска.

Ранее мэр Александр Шатов сообщил, что прилет снарядов ВСУ был совершен в район железной дороги. По словам градоначальника, после этого загорелись цистерны с топливом.