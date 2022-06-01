Церковь первой половины 19-го века отреставрируют в Харьковской области

В Харьковской области после обстрелов украинской армией рабочие приступили к реставрации церкви первой половины 19-го века. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал отец Николай.

«Со всех сторон начали бомбить. Все иконы тогда попадали. Окно полностью вылетело… „На пол! На пол! На пол!“ — начал орать. И сам на пол упал, Господи помилуй. Испугался так, не дай Бог никому», — сообщил он.

Сейчас в церковь белые КамАЗы МЧС доставляют стройматериалы: кирпичи, штукатурку, доски, гвозди и инструменты. Несмотря на обстрелы, колокольня храма осталась невредимой.

После окончания восстановительных работ протоиерей проведет службу в обновленном храме для рабочих и прихожан.