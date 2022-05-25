Центры выдачи российских паспортов частично подготовили к работе в Херсонской области

Жители Херсонской области в ближайшее время смогут получить российское гражданство. Центры выдачи паспортов уже частично готовы, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Уже около 5-7% имеют гражданство РФ на территории Херсонской области. Многие просто боятся нацистских лозунгов. Если убрать с повестки дня [этот вопрос], все 90% станут в очередь», — сказал Стремоусов. Его слова привел ТАСС.

Замглавы администрации напомнил, что для жителей Запорожской и Херсонской областей упростили процедуру получения российского гражданства. По его словам, этот шаг говорит о том, что оба региона теперь навсегда станут частью России.

«Это сейчас для нас радостное событие, которое еще раз подчеркивает намерение президента и вообще народа Российской Федерации в лице президента передать нам возможность всем получить гражданство РФ. Что еще раз подчеркивает тот факт, что мы Россия навсегда», — подчеркнул Стремоусов.

Ранее он сообщил, что документооборот в Херсонской области переведут на русский язык.