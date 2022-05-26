Российская авиация уничтожила центр радиоэлектронной разведки под Николаевом

Российская авиация высокоточными ракетами поразила украинский центр радиоэлектронной разведки около села Днепровское Николаевской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что в результате нанесенного удара центр радиоэлектронной разведки полностью уничтожен. Кроме того ликвидированы 11 украинских военных и 15 иностранных специалистов инженерно-технического и военного состава.

Всего за сутки российская авиация поразила воздушными ракетами 48 районов скопления живой силы и военной техники украинских войск. В том числе две украинские батареи и два склада боеприпасов около города Николаевка и села Берестовое.

Кроме того около Николаевки российская авиация уничтожила пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ», а в районе города Чугуева Харьковской области — радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.