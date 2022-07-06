Центр кибербезопасности сообщил о масштабной кампании Запада против России

Запад ведет беспрецедентную по масштабам кампанию против России во время спецоперации на Украине. Об этом заявил замдиректора созданного ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

«В настоящее время в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины против РФ в информационном пространстве ведется беспрецедентная по своим масштабам киберкампания», — сказал он на пленарном заседании «Инфофорума» в Сочи. Его процитировал ТАСС.

Мурашов добавил, что основные цели киберкампании — выведение из строя информационной инфраструктуры, нелегальный доступ к информационным системам предприятий и организаций различных отраслей.

По его словам, ежедневно с момента начала спецоперации в России фиксируют более 200 кибератак на российские информационные ресурсы. Их проводят из разных точек планеты, при этом они все скоординированы.