Центр Донецка оказался под обстрелом со стороны ВСУ

Центр Донецка находится под обстрелом ВСУ, сообщил глава города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«Мирных жителей продолжают осыпать снарядами! Слышны мощные прилеты в Ворошиловском и Калининском районах», — написал он.

Мэр также рассказал об обстреле района ТЦ Green Plaza и о прямом попадании в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе. Также, по его словам, зафиксированы попадания в районе проспекта Маяковского.

Кулемзин призвал жителей быть осторожными.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, украинские боевики нанесли артиллерийский удар по Ворошиловскому району с позиций в Орловке. Для обстрелов жилых кварталов вдоль проспекта Ильича применяется артиллерия НАТО калибром 155 миллиметра.

Местные жители также сообщили о прилетах на Пожарной площади. Там расположены детская и городская больницы.

Судя по сводке представителей ДНР в СЦКК, ВСУ сегодня ударили по Донецку уже пять раз. В 08:03 и 09:53 обстреляли Киевский район, в 10:20 — Кировский, в 11:37 и 11:51 — Ворошиловский. По Кировскому району со стороны Карловки выпустили три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащенные противопехотными минами «Лепесток».

Мины обнаружили сегодня утром на улице Бирюзова вблизи домов 7, 25, 26, 27 — об этом также информировал Алексей Кулемзин.

«Будьте осторожны, смотрите внимательно под ноги, предупреждайте детей о возможной опасности! Данные мины могут быть расположены и в других районах города», — написал он.