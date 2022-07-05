Европа предала собственные ценности ради Украины

Странам Евросоюза необходимо временно забыть о переходе на зеленую энергетику и вернуться к использованию традиционных ресурсов. Это поможет обеспечить необходимые запасы теплоносителя для продолжения противостояния с Россией и поддержки Украины. Об этом в своей статье написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Забыть о целях зеленой энергетики Европе будет просто. Все остальные свои ценности она уже предала. Такое мнение высказал ведущий телеканала «360», журналист Гия Саралидзе. Далее — его прямая речь.

Премьер Польши призвал ради борьбы с Россией забыть про европейские ценности. Вот такое заявление. Речь идет о переходе на зеленую энергию и защите климата. По словам Моравецкого, Европе нужно отложить зеленый переход и вернуться на использование и добычу угля.

«Если ситуация вынудит нас к этому, мы без колебаний должны вернуться к временным источникам энергии», — заявил он. А как же заветы святой Греты Тунберг хочу я вас спросить? И что на это скажут зеленые партии всей Европы, которые ходят в правящие коалиции десятков европейских стран? Ничего они не скажут. А вернее скажут то, что им прикажут.

Борьба со «страшной Россией» важнее, чем спасение планеты. После того, как вчерашние пацифисты и спасатели всего живого на Земле стали топить за возможность ядерной войны меня уже ничем не удивить.

А что касается европейских ценностей, которые призывает забыть премьер Польши, так их уже давно нет. Все, что могли уже давно не просто забыли, а предали. Зеленая энергетика здесь не самое главное.

Прежде всего европейские политики забыли об интересах собственных граждан. Именно за их счет Запад воюет с Россией, требуя от своих граждан терпеть и экономические и бытовые неурядицы. Посмотрим, насколько хватит у европейского обывателя терпения и веры в том, что Украина стоит всех этих лишений. Как с некоторых пор стало модно говорить «зима близко».