Запад забыл о простых украинцах, но встал на защиту «Азова». Такова цена молчания боевиков

Запад активно защищает боевиков националистического формирования «Азов»* — за них просил папа римский, к мировому сообществу обращались жены боевиков, экс-президенты Украины, а также нынешние киевские власти — с призывом помочь освободить «защитников Мариуполя». Обычные украинские солдаты не вызывают такого ажиотажа, хотя их родственники тоже просят мир помочь. Но на них не обращают внимания. «360» разобрался, почему так происходит.

Забота для избранных

ООН, Международный комитет Красного Креста, папа римский и многие другие оказались крайне озабочены судьбой националистов-радикалов, заблокированных на «Азовстали». Сейчас боевики начали сдаваться, и киевский режим под покровительством Запада всеми силами старается вернуть «азовцев»* домой. Об остальных украинцах, не принадлежащих к запрещенному полку, но тоже оказавшихся в плену, обычно не вспоминают.

Даже проукраинские Telegram-каналы начали отмечать, что о судьбе «Азова»* на Западе, как и в Киеве, заботятся куда больше, чем об обычных солдатах. Например, об этом написал автор анонимного канала «Иней».

«Нам тошно видеть, как облизывают сдавшийся „Азов“* — там и Красный Крест, и дипломаты, и вся хурма. Что же вы за простых хлопцев так не переживали? <…> У нас тысячи наших людей в плену, но такой правозащитной истерики мы не помним что-то. Почему нацистское говно важнее для Киева, чем простые украинские хлопцы?» — написал автор канала.

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в разговоре с «360» объяснил, что обычные украинцы для Запада — люди второго, а может, и третьего сорта, а потому за них не хотят вступаться.

«Это самый простой ответ, который напрашивается. Второй ответ заключается в том, что на территории „Азовстали“ с большой долей вероятности находятся представители стран НАТО. Эти люди не нужны живыми — если бы была гарантия, что они все погибнут и превратятся в пыль, за них бы тоже никто не вступался — ни папа римский, ни ООН», — уверен он.

Но засевшие на «Азовстали» могут попасть в руки правосудия живыми и выдать неприглядную правду о помощи Запада националистическим формированиям, убежден Подлесный. Поэтому многие власть имущие хотят «задобрить» боевиков, чтобы те взамен на собственную жизнь молчали на суде.

А героизация «Азова», по словам политолога, нужна, чтобы поднять патриотизм украинцев. В условиях, когда экономика страны рушится, а военные формирования терпят поражение, людям нужны герои. И поскольку настоящих героев нет, киевский режим вместе с Западом искусственно создает их, якобы защитников Мариуполя, окопавшихся в подземельях завода.

Героизация «Азова»* важна, потому что вся история нынешней Украины построена на мифах — о появлении нации, о ее величии, о победах именно нации украинцев, а не советского народа. Сейчас у них есть хороший повод придумать героическую историю: есть некие киборги, которые сначала воевали в донецком аэропорту, теперь — в Мариуполе на территории завода «Азовсталь» Геннадий Подлесный.

Выгода мифа об «Азове»*

При этом не все на Западе верят в героизм «азовцев»*. У некоторых начали открываться глаза на то, что на самом деле происходит на Украине и каких «героев» поддерживает киевский режим и многие западные державы во главе с США.

Например, бывший французский военный Ариан Боке, побывавший в Мариуполе с гуманитарной миссией, обратился к своему президенту Эммануэлю Макрону с требованием объяснить, почему правительство поддерживает националистов из «Азова»* и поставляет им оружие. Он особенно подчеркнул, что «азовцы»* не скрывают своей идеологии превосходства, а также носят знаки отличия, идентичные тем, что были у солдат нацистской Германии во времена Второй мировой войны.

«Я хочу задать очень простой вопрос и обращаюсь к французскому правительству. Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину?» — сказал он.

Также Боке подчеркивал, что видел последствия зверского обращения ВСУ и «Азова»* с пленными и мирными жителями. Боке напомнил, что уже доказана подлинность видеозаписей, на которых боевики пытают российских пленных солдат.

Международная телекомпания «Аль-Джазира» также отмечала, что официальная символика «Азова»* включает в себя символ, очень напоминающий «волчий крюк» или вольфсангель, который использовали немецкие нацисты. Хотя нынешние украинские боевики утверждают, что их вариант — лишь пересечение английских букв «N» и «I», обозначающий национальную идею (англ. — National Idea).

Еще в 2016 году Управление Верховного комиссара ООН по правам человека публиковало доклад, в котором «Азов»* обвиняли в нарушении норм международного гуманитарного права. Авторы доклада подробно описали эти нарушения, зафиксированные в 2015 и 2016 годах во время столкновений на Донбассе.

Помимо того, что «азовцы»*, по данным международных экспертов, размещали свои огневые точки в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры, фактически прикрываясь гражданским населением, из уличили в многочисленных изнасилованиях и пытках людей Донбасса.

Как отмечало издание USA Today, «азовцы»* сами признавали, что часть из них придерживается ультраправой идеологии. А американское издание The Nation еще в 2019 году подчеркивало, что Украина — единственная в мира страна, в которой неонацистское формирование является частью официальных вооруженных сил — и подобная идеология не порицается властями.

В том же году, по данным Reuters, 40 членов Конгресса США призывали Госдепартамент признать «Азов»* террористической организацией, однако к ним не прислушались. Это требование, вновь безуспешно, повторили в апреле 2020 года, обращаясь к администрации Джо Байдена, подчеркивая, что «Азов»* пропагандирует «превосходство белой расы».

* Националистический батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.