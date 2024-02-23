Спецоперация 23 февраля 2024, 09:41 «Целы!» Российские бойцы на багги чудом ушли от дрона-камикадзе в Авдеевке РИА «Новости»: российские бойцы на багги чудом ушли от дрона ВСУ в Авдеевке РИА «Новости»

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Российские военные чудом спаслись от пикирующего на них украинского дрона-камикадзе в освобожденной Авдеевке. Как сообщило РИА «Новости», военным пришлось маневрировать на багги, чтобы обмануть оператора беспилотника.

Когда рядом с машиной раздался взрыв, все бойцы оперативно выбежали из нее. Один из солдат спросил у сослуживцев, все ли целы. Оказалось, что некоторые получили легкую контузию.

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«Почти ушли, ребята, зато целы!» — сказал водитель.

Затем дрон пытался подбить еще один багги, ехавший по дороге. Его водителю тоже пришлось выжать максимальную скорость из авто, но на пути было препятствие: подбитый транспорт украинской армии и воронки от снарядов.

«Мы думали, сейчас наших подобьют, потому что придется сбрасывать скорость. Но они резко остановились и рассредоточились, не хотели быть добычей», — рассказал военный с позывным Весна.

Беспилотник сбили из стрелкового оружия. Как сообщили бойцы, после потери Авдеевки украинские боевики стали активнее использовать дроны для атак. Они отправляют БПЛА как днем, так и ночью в попытках замедлить продвижение российской армии.

«Но все равно их додавим», — заявил российский солдат.

Применяют ВСУ беспилотники для ударов не только по военным, но и по мирным жителям России. Ранее украинские дроны сбросили взрывчатку на грузовики под Белгородом, пострадали два водителя. Мужчины получили осколочные ранения лица и рук, пострадавших срочно доставили в больницу.