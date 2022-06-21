21 июня 2022, 15:25
Поставленные Западом на Украину гаубицы М777 назвали хорошей целью для российской армии
Военные России уничтожили 15 переданных Украине ЕС и США гаубиц М777
Российские военные за минувшие сутки уничтожили 15 гаубиц М777 в районе железнодорожной станции Дружковка. Это вооружение Украина получила от Европы и США. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он добавил, что украинские военные не успели сделать ни одного выстрела из поступившего к ним оружия, как его полностью уничтожили.
«Поступившие от США и европейских стран на Украину 155-миллиметровые гаубицы М777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения», — подчеркнул Конашенков.
Как напомнил RT, об уничтожении целой батареи американских гаубиц М777 под Авдеевкой ранее сообщили в Донецкой Народной Республике.