Появились кадры пуска ракет по военным целям в порту Одессы

Момент запуска ракет, поразивших украинский военный корабль и склад с американскими ракетами Harpoon в порту Одессы, показали на видео. Кадры опубликовало Минобороны России.

На опубликованных кадрах видно, что четыре ракеты запустили с корабля, находящегося в открытом море.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что главной целью стал судоремонтный завод, расположенный в доке одесского порта. На территории предприятия находился военный корабль Украины, а также склад с ракетами Harpoon, предоставленными США.

Российские ракеты уничтожили все цели и вывели из строя мощности предприятия, где ремонтировали и модернизировали украинские военные корабли.