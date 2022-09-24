«Цели уничтожены!» Минобороны России показало кадры боевой работы системы С-300 | 360°

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«Цели уничтожены!» Минобороны России показало кадры боевой работы системы С-300

Минобороны России показало видео работы системы С-300 в ходе спецоперации

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Российские военные задействовали в ходе выполнения спецоперации на Украине зенитные ракетные системы (ЗРК) С-300. Минобороны РФ показало кадры боевой работы техники.

На видео — развертывание системы на наиболее выгодной позиции. Члены экипажа согласовали действия и нанесли удар по противнику.

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«Цели уничтожены! Расход — одна», — отчитался об успешном выполнении задачи российский военнослужащий.

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Ранее Минобороны показало кадры уничтожения военнослужащих ВСУ. Министерство опубликовало видео с дрона — на кадрах видно, как подразделения Воздушно-десантных войск России отразили нападение украинских механизированных рот. В результате атаки противник потерял более 120 бойцов и бронетехнику, включая легкобронированные машины. На видеозаписи также уцелевший бронетранспортер Вооруженных сил Украины и другие трофеи.

Накануне в Сергиев Посад вернулись бойцы ОМОНа, задействованные в ходе спецоперации. Силовиков встречали жители города, а также родные и близкие военнослужащих, включая жен с маленькими детьми.

Минобороны РФ

Оружие

Специальная военная операция РФ на Украине

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