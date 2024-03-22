Важное 22 марта 2024, 18:27 Цель СВО по демилитаризации Украины назвали выполненной Небензя: цель СВО по демилитаризации Украины выполнена РИА «Новости»

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Цель СВО по демилитаризации Украины фактически можно считать выполненной, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он пояснил, что ВСУ давно уже не используют свое вооружение.

«С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена», — привело слова Небензи РИА «Новости».

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Постпред России при всемирной организации добавил, что украинские боевики выживают только за счет поставок из стран НАТО. Заявление прозвучало на заседании Совбеза ООН.

Ранее бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос констатировал нехватку у ВСУ средств противовоздушной обороны для перехвата российских ракет. По его словам, проблема сохраняется уже несколько месяцев, и Европа бессильна, поскольку не может производить вооружение такого типа. Это под силу США, но им будет непросто ускорить производство до необходимых объемов.