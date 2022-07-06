Лисичанск стал последним населенным пунктом в Луганской Народной Республике, которая теперь полностью освободилась. Но на этом бои не закончились. Следующей целью стал город Северск. Кроме того, киевский режим сменил риторику, отказавшись от идеи десанта на левом берегу Северского Донца. О ходе специальной операции рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь собеседника «360».

После освобождения Луганской Народной Республики все ожидали больших наступательных действий на всех фронтах, но это не происходит. Как и говорил президент Российской Федерации, войскам нужно дать время, чтобы отдохнуть. Тем не менее боевые действия продолжаются.

Наступление на Северск

Уже после освобождения Лисичанска речь идет о наступлении на Северск. Идут бои за Григоровку и Серебрянку — это населенные пункты, расположенные на правом берегу Северского Донца. Северск, наверное, будет очередным населенным пунктом, который освободят. Бои за него начинаются уже сейчас. Они идут и восточнее, и южнее Северска. В том числе за Звановку.

Источник фото: РИА «Новости»

Получится у нас или нет отрезать этот город от населенных пунктов, о которых говорил министр обороны киевского режима, мы увидим в дальнейшем.

На бахмутском направлении продолжаются бои за Новолуганское, сейчас идут бои за Углегорскую ТЭС. Как сообщают киевские СМИ, Новолуганское освобождено российскими войсками, как они говорят, противником. Подтверждение этого мы увидим позже.

Никакого десанта

Еще стоит отметить тот факт, что в харьковском направлении киевские СМИ перестали говорить о том, что планируют высадить десант на левом берегу Северского Донца, и начали говорить о том, что они наносят заграждающие удары по Хотомле и Левобережью, чтобы воспрепятствовать Вооруженным силам России высадиться на правом берегу.

Источник фото: телеканал «360»

При том, что на правом берегу Вооруженным силам России не нужно высаживаться. Бои идут сейчас за Верхний Салтов, чуть севернее Старого Салтова. То есть Вооруженные силы России уже находятся на правом берегу, то есть ни о каком десанте речи быть не может.

«Забавная перемога»

Что касается остальных направлений, то там никаких изменений не произошло. Как выяснилось, на остров Змеиный вооруженные силы противника не высаживались. Как заявила пресс-секретарь направления «Юг», на остров Змеиный просто выбросили с вертолета флаг Украины для того, чтобы в дальнейшем, когда убедятся, что на острове не осталось российских войск, поднять этот флаг.

Очень такая забавная перемога. На других направлениях успехов у противника нет. Будем ждать развития событий.