Спецоперация 02 марта 2024, 05:41 «Цель будет уничтожена». ВКС РФ лишили самолеты ВСУ возможности взлететь с аэродромов МО заявило, что Су-35С не дают самолетам ВСУ взлететь с аэродромов в зоне СВО РИА «Новости»

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Российское Минобороны заявило, что истребители Су-35С ВКС РФ, выходящие на боевое дежурство в воздушном пространстве на Авдеевском направлении, лишают украинские самолеты возможности даже взлететь с аэродромов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена», — уточнило ведомство.

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Экипажи самолетов занимаются патрулированием в заданном районе. Кроме того, они прикрывают действия штурмовой и бомбардировочной авиации, а также армейских вертолетов при нанесении ударов по технике и военной инфраструктуре ВСУ.

Ранее военное ведомство сообщило, что российские военные за период с 24 февраля по 1 марта нанесли 23 групповых ударов высокоточным оружием, беспилотниками и системами залпового огня по объектам украинского ВПК и пунктам дислокации бойцов ВСУ, иностранных наемников и формирований националистов. Все они были поражены.