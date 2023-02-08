Важное 08 февраля 2023, 15:08 Цеха предприятия авиапромышленности, где модернизировали беспилотники, уничтожили в Харькове Минобороны: ВС РФ уничтожили цеха предприятий авиапромышленности в Харькове РИА «Новости»

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Минобороны России сообщило об уничтожении цехов предприятия авиапромышенности в Харькове, где модернизировали беспилотники и барражирующие боеприпасы. Информация прозвучала в традиционном брифингеофициального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова.

«В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов», — сообщил он.

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Стало известно также, что ВС России поразили штаб десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Красногоровки в Донецкой Народной Республике. В районах Новомихайловки, Угледара и Доброволья ДНР российская артиллерия уничтожила три украинских склада боеприпасов и горючего. Еще два склада боеприпасов ликвидировали возле Авдеевки и Славянска.

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На Херсонском направлении, в районе Ольговки Херсонской области, армия России уничтожила минометный расчет Вооруженных сил Украины в рамках контрбатарейной борьбы.