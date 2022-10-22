Цеха оборонного предприятия поразили в Харькове | 360°

Важное 22 октября 2022, 13:42 Цеха оборонного предприятия поразили в Харькове Минобороны России: удары нанесены по оборонному предприятию «Коммунар» в Харькове

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Авиация российских войск поразила цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове. Об этом сообщило Министерство обороны России, передало РИА «Новости».

Сообщается, что были уничтожены головные части для украинских ракет «Нептун».

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«Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия „Коммунар“, на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет „Нептун“, производимые на данном предприятии», — сообщило ведомство.

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Днем ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в городе произошли взрывы на территории одного из предприятий. Перед этим в центральных регионах Украины объявили воздушную тревогу. Сигнал прозвучал и в Харьковской области.

До этого Минобороны сообщило, что военнослужащие из расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли прицельный удар по военной инфраструктуре вооруженных сил Украины. Пораженная цель относилась к украинской железнодорожной инфраструктуре и использовалась для доставки полученного от Запада вооружения.