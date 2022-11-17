Спецоперация 17 ноября 2022, 15:22 Цеха научно-производственного комплекса «Искра» уничтожили в Запорожье

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Войска России уничтожили цеха научно-производственного комплекса «Искра» в Запорожье. Там производили компоненты для ремонта украинских РЛС и РСЗО. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса „Искра“, в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.

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Также ударами ВКС России в Павлограде Днепропетровской области уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для вооруженных сил Украины.

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За сутки средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка и Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Также российские войска взяли под полный контроль дорогу между Никольском и Павловкой на Южно-Донецком направлении. На этом направлении военные России пресекли три атаки.