Цех ВСУ по производству ударных беспилотников и взрывных устройств нашли в Светлодарске

Военнослужащие Народной милиции ЛНР обнаружили на окраине Светлодарска импровизированный цех украинских силовиков по производству беспилотников, в частности ударных, и самодельных взрывных устройств. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В этом жилом доме располагался штаб батальона 30-й бригады, ранее тут была 72-я бригада ВСУ», — уточнил журналистам один из военнослужащих.

По его словам, силовики Украины заняли под производство и переоборудование беспилотников два частных дома. На месте нашли запчасти беспилотных летательных аппаратов, а также боеприпасы, взрыватели и оставленное оружие.

Войска ЛНР освободили Светлодарск в конце мая. До 23 мая город был на линии соприкосновения, затем гарнизон ВСУ бежал со своих позиций. Российские военные и подразделения НМ ЛНР вошли в Светлодарск спустя сутки. В городе на тот момент оставалось около 10 тысяч мирных жителей. Они встретили освободителей с ликованием.