Важное 31 июля 2023, 15:27 Цех по сборке беспилотников ВСУ уничтожили в Харьковской области Минобороны: ВС РФ уничтожили цех по сборке беспилотников ВСУ в Харьковской области РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили в ходе спецоперации цех по сборке беспилотников ВСУ в районе Великого Бурлука в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступление в районе Куземовки на территории Луганской Народной Республики, заняв более выгодные позиции, подчеркнули в ведомстве.

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В ходе активной обороны российские военные также успешно отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское (ЛНР). Кроме того, ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Красного Первого, Двуречной и Берестового в Харьковской области.

Потери ВСУ на этом направлении составили более 45 военнослужащих. Кроме того, они лишились двух боевых бронированных машин, двух пикапов, а также гаубицы Д-20.