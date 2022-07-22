«Царьград» рассказал о подвиге подполковника Зеленова в ходе спецоперации на Украине

Командир мотострелковой бригады подполковник Евгений Зеленов в ходе спецоперации на Украине героически вывел бойцов из-под огня. Несмотря на полученные травмы, он смог выжить и заслужил звание настоящего героя. Об этом сообщил «Царьград».

Силы ВСУ организовали оборонительный рубеж под Харьковом. Российскими военными, которых нужно было вывести из-под огня, командовал Евгений Зеленов. Он принял решение уйти в село Циркуны. Дорога до него составляла четыре километра. Украинские военные решили, что противник пытается сбежать, однако бойцы РФ нанесли удар по четырем БМП противника.

В ходе сражения подполковник оказался ранен. Однако спустя время он вновь вернулся в строй.