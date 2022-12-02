Спецоперация 02 декабря 2022, 23:51 Трутнев заявил, что в зону СВО отправятся спортсмены-профессионалы Вице-премьер Трутнев: зону СВО отправятся добровольцы из числа спортсменов-профессионалов РИА «Новости»

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Почти сто спортсменов-профессионалов отправятся добровольцами в зону спецоперации на Украине, заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Его процитировал ТАСС.

«Союз боевых искусств не может и не должен оставаться в стороне. Сформирован отряд добровольцев — их больше 90 человек», — отметил он.

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Спортсменов подготовят инструкторы спецназа. Отряд союза боевых искусств назовут просто «Союз», рассказал Трутнев. Он поблагодарил добровольцев, которые своим поступком проявляют мужество и любовь к России.

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В отряд войдут бойцы столичного региона, Татарстана, Ленинградской, Кировской областей, из Крыма. Дальнего Востока и других регионов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал настоящими мужчинами участников спецоперации на Украине. По его мнению, военнослужащие с доблестью выполняют свой долг.

Глава государства 2 декабря провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он подчеркнул необходимость пересмотра немецким руководством подходов к ситуации на Украине.