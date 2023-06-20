Спецоперация 20 июня 2023, 00:50 «Трупы лежат в окопах». ВС РФ взяли в плен 65-ю механизированную бригаду ВСУ Минобороны: ВС РФ взяли в плен бойцов 65-й механизированной бригады ВСУ РИА «Новости»

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Ожесточенные бои продолжаются на Запорожском участке. Подразделения Вооруженных сил Украины несут потери. ВС РФ взяли в плен военнослужащих 65-й механизированной бригады ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Потери ВСУ на Ореховском направлении составили десятки единиц иностранной техники и сотни украинских военнослужащих. В одном из наступлений военнослужащие 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и батальона «Восток-АХМАТ» взяли в плен представителей 65-й механизированной бригады ВСУ.

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По данным Минобороны РФ, командование ВСУ обмануло боевиков с подкреплением и численностью российских войск на данном участке. Иначе желающих пойти в наступление на оборонительные рубежи не было бы.

«Запах трупный стоит, потому что там как атака началась 6–7 числа, так эти трупы и лежат в окопах. Там уже просто кошмар. Мясорубка настоящая. Со всеми прелестями», — рассказал боец Виктор Поплавский.

Ранее украинские националисты попали в засаду российских военных под Новобахмутовкой. В итоге, в плен сдались военные 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Формирование отправили в наступление без поддержки артиллерии. Часть украинских боевиков ликвидировали, когда они пытались совершить наступательные действия.