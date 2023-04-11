Спецоперация 11 апреля 2023, 10:56 Трудности Украины с эвакуацией раненых раскрыли в ЛНР Экс-офицер Марочко заявил о трудностях Украины с эвакуацией раненых в ЛНР Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские военные испытывают серьезные трудности с эвакуацией раненых из-за взятия Россией под огневой контроль некоторых участков на Краснолиманском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Эвакуация раненых бойцов, подвоз боеприпасов и материально-технических средств серьезно осложнились для Украины ввиду успехов российских войск и взятии под огневой контроль определенных участков местности», — сказал он.

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Марочко отметил, что против ВСУ играют многочисленные выгорания лесного массива, которые не позволяют подразделения ВСУ двигаться незамеченными.

Ранее бывший офицер Народной милиции рассказал, что российские военнослужащие начали по радиочастотам получать ложные сообщения о якобы подготовке контрнаступления ВСУ, писал RT. По его словам, такие сообщения фиксируются до трех раз в день.