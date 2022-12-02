Спецоперация 02 декабря 2022, 07:21 Троллейбусы перестали ходить по Горловке из-за обстрела ВСУ Глава Горловки Приходько показал обстрелянные ВСУ троллейбусы

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Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку и повредили контактную сеть. Из-за этого по городу перестали курсировать троллейбусы, рассказал в своем Telegram-канале глава городской администрации Иван Приходько.

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Снаряды попали в Трамвайно-троллейбусное управление в центре города, перебили контактную сеть и повредили автобус ЛиАЗ, троллейбус, окна административного здания, а также дом на улице Минина и Пожарского, 119. Иван Приходько предупредил, что движение троллейбусов восстановят после того, как завершат ремонтные работы.

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Он уточнил, что Горловку обстреляли ночью. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня зафиксировало две атаки на город — в 04:00 и 05:57. Оба раза стреляли из Новгородского по Центрально-городскому району снарядами натовского калибра 155 миллиметров. В общей сложности украинские военные выпустили 13 таких артснарядов.

Ночью 2 декабря в ДНР также ударили по Пантелеймоновке, Каштановому, Минеральному и Гольмовскому артиллерийскими снарядами 152 и 155 миллиметров. В Луганской Народной Республике обстреляли населенные пункты Хорошее и Старобельск восемью ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS.