Трофейную украинскую технику показали на выставке в Лисичанске

В центре Лисичанска открылась выставка украинской военной техники, которую Народная милиция Луганской Народной Республики получила в качестве трофеев. Кадрами экспозиции поделился ТАСС.

По данным агентства, на выставке представлены «немногие уцелевшие единицы техники». Среди них — танк Т-64, БМП-2, самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика».

Ранее видео с брошенной техникой ВСУ в Лисичанске поделился военный корреспондент Александр Коц. В кадр попали боевые машины пехоты, бронемашины, и это «лишь малая часть того, что удалось захватить в качестве трофеев», заметил Коц. По его словам, украинские войска, уходя в сторону Северска, бросали в том числе оружие западной модификации.

После отступления ВСУ из Лисичанска боец Народной милиции ЛНР также отмечал, что брошенная украинцами техника «по всему городу стоит».

Лисичанск перешел под контроль союзных сил в начале июля. Лисичанск удалось взять за двое суток, операция была тщательно спланирована.