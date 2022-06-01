Трое взрослых и ребенок получили ранения в Горловке при обстреле «Градом»

Четыре человека получили ранения в результате обстрела из установки «Град» города Горловка в ДНР. В числе пострадавших есть ребенок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Иван Приходько.

«В поселке Гурты (Калининский район города) осколочное ранение получил ребенок 10 лет. По предварительной информации, мама ребенка контужена», — написал Приходько в своем телеграм-канале.

Позднее он добавил, что всего пострадали четыре человека.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о поступлении информации о пострадавших гражданских лицах в результате обстрела населенного пункта Горловка (поселок Гурты).

Там также отметили, что одним из пострадавших является ребенок — мальчик 2012 года рождения. По информации СЦКК, обстрел произошел примерно в 20:33 по местному времени (совпадает с московским). По городу были выпущены 20 ракет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».