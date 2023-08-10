Спецоперация 10 августа 2023, 13:53 Трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен РИА «Новости»: трое украинских военных переправились через Днепр, чтобы сдаться в плен РИА «Новости»

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Трое боевиков Вооруженных сил Украины 8 августа переплыли через Днепр между Великой Лепетихой и Заводовкой, чтобы сдаться российским военнослужащим в плен. Об этом РИА «Новости» рассказал источник.

«С собой имели три автомата АК-74, 360 патронов калибра 5,45 миллиметра к ним, РПГ и три выстрела к нему», — уточнил он.

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В распоряжении редакции оказалось видео, записанное при помощи тепловизора. На кадры попал момент, когда украинские военные сдавались. По данным источника, солдаты ВСУ рассказали российским бойцам, где размещены их подразделения, а также сообщили информацию о командирах.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Юрий Романюк рассказал, что на Украине почти не осталось мужчин, которые могут вести боевые действия. По его словам, украинские солдаты хотят скорейшего завершения конфликта. Романюк признался, что многие его соотечественники бежали за границу, чтобы избежать мобилизации, ведь киевский режим отправляет на службу даже пожилых и больных.