Три мирных жителя погибли в Горловке в результате обстрелов ВСУ | 360°

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Три мирных жителя погибли в Горловке в результате обстрелов ВСУ

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17 сентября 2022, 16:57

Три мирных жителя погибли в Горловке в результате обстрелов ВСУ

Мэр Головки Приходько: три местных жителя погибли после обстрелов со стороны ВСУ

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В Горловке в результате атаки со стороны украинских военных погибли три мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Получили ранения 11 человек. Список погибших, увы, увеличился до трех человек», — написал он.

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Совместный центр контроля и координации огня сообщал, что украинские националисты в субботу, 17 сентября, подвергли Горловку серьезному артиллерийскому обстрелу.

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Всего украинские боевики выпустили 18 снарядов калибром 152 миллиметра и три ракеты из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган». Формирования ВСУ вели огонь со стороны населенных пунктов Дылеевка  и Курюмовка.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк, ракета попала в административное здание в Ворошиловском районе, писало РИА ФАН.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что при обстрелах погибли четыре человека: трое мужчин и женщина. Также ранения получили два местных жителя. Кроме того, почти 50 тысяч абонентов Донецка остались без электричества.

ДНР

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