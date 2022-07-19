Трибунал и высшая мера. Какое наказание может ждать Зеленского

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется предстать перед трибуналом как военному преступнику. Эксперты уверены, что Запад не сдаст Зеленского, если тому будет грозить арест. Но не исключено, что на Украине произойдет военный переворот и новая власть сама будет судить бывшего президента.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется предстать перед трибуналом как военному преступнику. По его словам, президент Украины несамостоятельный человек, решения за которого принимают другие люди, писало РИА «Новости».

«Цена его действий исчисляется десятками тысяч погибших украинцев, и он в любом случае за это понесет ответственность», — заявил Стремоусов РИА «Новости».

Источник фото:Sputnik/Анатолий Кирияк

По мнению чиновника, трибунал над Зеленским и другими военными преступниками целесообразно провести в Киеве. Стремоусов не исключил, что Европейский союз сам же и выдаст Зеленского, как это было раньше с нацистскими преступниками.

«Поэтому пускай помнит, что ответственность ему придется в любом случае нести перед народом, который сегодня им же обманут», — добавил Стремоусов.

Ранее власти Херсонской области призвали Украину забыть о регионе и оставить мысли о его возвращении. Стремоусов заявил, что Херсонская область продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав России.

Наказание для Зеленского

Западные страны вряд ли отдадут Зеленского для суда. Российский общественный деятель, журналист Антон Коробков-Землянский рассказал «360», что президента Украины круглосуточно охраняют спецслужбы, а именно специалисты британской разведки Mi6. В Киеве он появляется для съемок новых угроз в адрес России или для того, чтобы попросить кредиты у западных лидеров.

Золотовалютный запас Украины уже перевезли в Польшу. Я думаю, что-то такое же произойдет и с Зеленским в случае вероятности его ареста. Запад его точно не сдаст, потому что он является реальным свидетелем организации кровавого преступления. Той же постановки в Буче и многого другого Антон Коробков-Землянский.

Общественник напомнил, что в ДНР разрешена смертная казнь и в случае трибунала над Зеленским в республике его могут приговорить к высшей мере наказания. Но нельзя забывать, что ни одна страна не сдаст его ни живым, ни мертвым.

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Витвицкий

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что организовать трибунал над Зеленским на территории народных республик не так просто. По его словам, для начала президента Украины нужно задержать, а потом в юридических рамках организовать судебный процесс. Баранец рассказал «360», что Зеленский может скрыться в другой стране, не дожидаясь трибунала. Это может быть Польша, Великобритания или США.

«Еще один вариант — военный переворот с оппозиционно настроенным к нему генералом. В ходе задержания Зеленского могут либо застрелить, либо его спрячут. Но потом сами новые власти Украины будут его судить», — отметил Баранец.

Суд для украинской элиты

Помимо Владимира Зеленского на скамье подсудимых также должен быть и бывший президент Украины Петр Порошенко. Виктор Баранец отметил, что последний начал военные действия в Донбассе, а его преемник только усугубил ситуацию.

«Если судить по справедливости, то Украина восемь лет уничтожала свой бывший народ. Если брать на чашу весов количество преступлений, то, конечно, на совести Зеленского их больше. Ему надо отвечать и за гораздо большее количество бездарно и бессмысленно погибших украинских военнослужащих. Все они на совести Зеленского», — добавил Баранец.

В случае трибунала количество подсудимых не будет ограничиваться только Зеленским и Порошенко. По словам Коробкова-Землянского, под суд пойдут десятки и сотни представителей украинской элиты.