Спецоперация 17 декабря 2022, 12:47 Три жителя города Счастье в ЛНР погибли при обстреле ВСУ СЦКК ЛНР: 3 жителя города Счастье погибли и 5 пострадали при обстреле ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Обстрел города Счастье в Луганской Народной Республике со стороны ВСУ унес жизни трех человек. Еще пять мирных жителей пострадали. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

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Счастье обстреляли в 04:00, применив американскую РСЗО M142 HIMARS. В сторону города выпустили три ракеты типа M31 GMLRS. В Счастье оказались разрушены четыре жилых дома.

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Представительство ЛНР в СЦКК опубликовало жуткие кадры с места происшествия. От некоторых зданий осталась только груда кирпичей и досок, где-то снесло крышу, где-то снесло половину стены.

В ночь на пятницу украинские боевики ударили ракетами HIMARS по Лантратовке, писало Nation News. Жертвами, по последним данным, стали 11 человек. Еще 17 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.