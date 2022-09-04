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Три жителя Донецка пострадали при обстреле города со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: три человека пострадали при обстреле города со стороны ВСУ

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Украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк. В результате атаки пострадали три мирных жителя, заявил мэр города Алексей Кулемзин. Раненых доставили в больницы для оказания медицинской помощи.

«Продолжает поступать информация о мирных жителях, которые получили ранения в результате вражеских обстрелов. В Кировском районе ранение получил мужчина 1977 года рождения, госпитализирован в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что в том же районе под обстрел попал мужчина 1956 года рождения. Пострадавший лишился правой стопы. Его отвезли в городскую больницу № 24.

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«В Киевском районе ранения получила женщина. Анкетные данные уточняются», — сообщил глава города.

Ранее он отмечал, что при атаке на Петровский район Донецка украинские военные попали в два образовательных учреждения. В одной школе выбило окна, а в другой разбились стекла и повредилась входная дверь. В Киевском районе сгорели два частных дома. Еще два дома повредили осколки снарядов.

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