Три жителя ДНР получили ранения за сутки от обстрелов ВСУ

Мирные жители ДНР получили ранения в результате нападений украинских военных. В течение суток пострадали три человека, сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

В период с 08:00 17 июля до 08:00 18 июля были ранены три мирных жителя. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня уточнило, что при обстреле Кировского района Донецка пострадал мужчина 1985 года рождения. Во время атаки на Гольмовский — женщина 1946 года рождения. Информации о третьем потерпевшем нет.

Министерство угля и энергетики ДНР сообщило, что на утро понедельника в республике обесточено 57 трансформаторных подстанций и 5165 бытовых абонентов.