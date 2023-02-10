Спецоперация 10 февраля 2023, 04:15 Три взрыва прозвучало в Запорожье — Рогов Член ВГА Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучало три взрыва РИА «Новости»

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В подконтрольном Киеву Запорожье около полуночи раздались взрывы, об этом сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Известно минимум о трех взрывах.

«Мои земляки сообщают, что речь идет о как минимум трех взрывах, которые были слышны в разных частях города», — написал Рогов.

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Украинские источники утверждают, что сработала система ПВО.

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«Криворукая работа ПВО ВСУ представляет собой наибольшую смертельную опасность для мирных жителей», — отметил Рогов.

Российские военные в ходе боевых действий в Запорожской области нанесли поражение двум бригадам территориальной обороны Украины. Уничтожено свыше 20 украинских боевиков, гаубица Д-30, две гаубицы Д-20 и американская артиллерийская система М777.