10 февраля 2023, 04:15
Три взрыва прозвучало в Запорожье — Рогов
Член ВГА Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прозвучало три взрыва
В подконтрольном Киеву Запорожье около полуночи раздались взрывы, об этом сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Известно минимум о трех взрывах.
«Мои земляки сообщают, что речь идет о как минимум трех взрывах, которые были слышны в разных частях города», — написал Рогов.
Реклама
Украинские источники утверждают, что сработала система ПВО.
Реклама
«Криворукая работа ПВО ВСУ представляет собой наибольшую смертельную опасность для мирных жителей», — отметил Рогов.
Российские военные в ходе боевых действий в Запорожской области нанесли поражение двум бригадам территориальной обороны Украины. Уничтожено свыше 20 украинских боевиков, гаубица Д-30, две гаубицы Д-20 и американская артиллерийская система М777.
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожье
Реклама
Реклама