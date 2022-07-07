Минобороны РФ раскрыло новые данные об участии американцев и стран НАТО в испытаниях биооружия на Украине. В частности, компания Metabiota готовилась проводить исследования вируса Эбола на базе Противочумного института имени Мечникова в Одессе, а специалисты Центральной медико-санитарной службы ВС Германии изучали места распространения клещей, переносящих вирус конго-крымской лихорадки. О том, насколько опасны эти заболевания, рассказал «360» главный научный сотрудник института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

Metabiota получала финансирование из инвестиционного фонда Хантера Байдена и работала на Пентагон. Эта компания уже работала с вирусом Эбола в Западной Африке. Специалисты Центральной медико-санитарной службы ВС Германии проводили на Украине скрининг восприимчивости местного населения к конго-крымской лихорадке с обобщением демографических, эпидемиологических и клинических данных. Интерес к переносимым инфекциям проявили и специалисты Техасского университета. Они обратили внимание на насекомых, способных заразить человека туляремией, лихорадкой Западного Нила и конго-крымской лихорадкой.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Природного очага Эболы вне Африки нет

[Рисков заражения Эболой вне стран Африки естественным путем] реально нет. Для этого нужно, чтобы были зараженные летучие мыши, был природный очаг этого заболевания, а такого очага вне Африки нет.

Но, конечно, может быть какая-то диверсия или завоз, но естественным путем вряд ли это возможно.

Эта болезнь смертельна, если человек заболел, то там летальность более 90%. Пока нет таких средств лечения, может быть только профилактика, может быть только вакцина от Эболы. Такая вакцина создавалась в центре Гамалеи, хотя она не была, конечно, использована, но по крайней мере она была создана, и в общем она также как «Спутник» устроена. Так что в принципе эта защита есть, но пока эта угроза чисто гипотетическая.

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Серьезные болезни с возможной профилактикой

Лихорадка Западного Нила переносится не клещами, а комарами. Конго-крымская лихорадка передается клещами, такой природный очаг существует на территории юго-востока Украины и Крыма.

Это вирусное заболевание, вызывает геморрагическую лихорадку, то есть когда проницаемость сосудов повышается и фактически человек истекает кровью через дырявые сосуды.

Это тоже очень серьезное заболевание, от него возможна профилактика вакциной. Но вообще это эндемическое заболевание, которое периодически дает такие единичные случаи заболевания, но оно может быть использовано как биологическое оружие потенциальное. Но пока примеров такого применения нет.

Туляремия — это бактериальное заболевание, передается грызунами, и тоже, в общем, ничего нового в нем нет. Туляремия рассматривается как потенциальное биологическое оружие, но тоже не было примеров. Но, по крайней мере, в списках возможных агентов она присутствует.