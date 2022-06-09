Россия и Запад заключат сделку, после которой возможны три варианта развития событий. Украину может ждать гражданская война, мятеж отдельных регионов или признание поражения. Но в любом случае в стране будет экономический упадок. Об этом «360» рассказал публицист Борис Мячин.

Далее — прямая речь.

О будущем Украины

Я думаю, что в любом случае будет большая сделка между Россией и Западом. Со стороны Киева ее будет подписывать не Владимир Зеленский, а кто-то другой. Байден тоже ничего подписывать не будет, конечно.

Условия для Украины зависят от того, как долго будут идти боевые действия. Есть три варианта развития событий. Согласно первому, если сделка случится прямо сейчас или завтра, а вероятность этого крайне мала, то Украину ждет непременная гражданская война между сторонниками перемирия и его противниками.

Если спецоперация остановится после поражения славянско-лисичанской группы ВСУ, то гражданская война тоже вспыхнет, но она не будет тотальной и разрушительной. Она ограничится мятежом отдельных военных частей и регионов, все еще подконтрольных Киеву.

Источник фото: РИА «Новости»/Виктор Антонюк

Если же спецоперация затянется до зимы и перейдет в наступление российских войск на крупные города, то есть на Харьков, Одессу, Запорожье, Днепр, Николаев и Киев, то гражданской войны уже не будет. Просто потому что некому будет воевать.

Все пассионарные защитники украинской независимости, каковыми они сами себя считают, будут к тому времени уже перебиты, взяты в плен либо же переметнутся на сторону русских, разочаровавшись в Зеленском

Об экономике Украины

У всех будет общий эффект усталости от боевых действий. В итоге Киев все равно признает поражение, но на существенно худших для себя условиях. В любом случае Украину ожидает печальная экономическая судьба.

Украинцы этого сейчас не понимают, потому что у них в голове все какие-то иллюзии и исторические параллели с «планом Маршалла». Они свято уверены в том, что Запад поможет им подняться после войны, в частности, за счет заблокированных российских золотовалютных резервов.

Это полная чушь. Во-первых, конфискация резервов приведет к ответной конфискации западных средств, которые в России тоже заморожены в сопоставимом объеме. Поэтому с большой долей вероятности такого «взаимозачета» не будет

Во-вторых, в условиях стремительно умирающей западной экономики никаких денег Украине после войны не дадут. Запад давал Европе деньги по «плану Маршалла» после Второй мировой войны, потому что это была составная часть американской оккупации Европы, что мы и видим в данный момент. А вкладывать деньги в сомнительную Украину американцы не будут, потому что нет страховки.

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Витвицкий

Русские тоже денег не дадут, хотя Киев и будет настаивать на миллиардных контрибуциях. Дело в том, что контрибуции берут с побежденных, а не с победителя. Получается такой стратегический тупик, в который Украина сама себя загнала. Не будет никогда прагматичный американец давать украинцу деньги просто за его любовь к демократии. Если нет выхлопа, то нет и вложений.

Выделенные США 40 миллиардов долларов идут на американский ВПК и на откаты вашингтонским посредникам и лоббистам. На месте Украины могла быть любая страна, с помощью которой можно пилить государственные деньги. Двадцать лет такой страной был Афганистан, за счет которого американское Министерство обороны освоило около двух триллионов долларов.