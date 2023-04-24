24 апреля 2023, 07:30
Три варианта сценария украинского контрнаступления назвали на Западе
Австралийский генерал Райан сообщил о наличии у Украины трех сценариев контрнаступления
Украинское командование подготовило три варианты контрнаступления в зоне специальной операции. Об этом изданию Daily Mail сообщил австралийский генерал в отставке Мик Райан.
По его словам словам, при первом сценарии украинская армия начнет одну крупную атаку, в которой задействует абсолютно все ресурсы и резервы.
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При втором варианте силы ВСУ разделят для одновременных ударов на востоке и юге.
Третий сценарий подразумевает, что ВСУ проведут несколько атак, которые не будут координированы между собой.
Бывший американский военный Стивен Твитти отметил, что больше склоняется к ожиданию реализации третьего варианта.
Ранее британские СМИ предупредили, что попытка украинской армии пойти в наступление приведет к окружению группировки ВСУ. При этом глава эстонского министерства обороны Ханно Певкур заявлял, что начало полномасштабной атаки Украины на данный момент откладывается из-за плохой погоды.
ВСУ
Россия
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