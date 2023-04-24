Спецоперация 24 апреля 2023, 07:30 Три варианта сценария украинского контрнаступления назвали на Западе Австралийский генерал Райан сообщил о наличии у Украины трех сценариев контрнаступления Официальный сайт президента Украины

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Украинское командование подготовило три варианты контрнаступления в зоне специальной операции. Об этом изданию Daily Mail сообщил австралийский генерал в отставке Мик Райан.

По его словам словам, при первом сценарии украинская армия начнет одну крупную атаку, в которой задействует абсолютно все ресурсы и резервы.

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При втором варианте силы ВСУ разделят для одновременных ударов на востоке и юге.

Третий сценарий подразумевает, что ВСУ проведут несколько атак, которые не будут координированы между собой.

Бывший американский военный Стивен Твитти отметил, что больше склоняется к ожиданию реализации третьего варианта.

Ранее британские СМИ предупредили, что попытка украинской армии пойти в наступление приведет к окружению группировки ВСУ. При этом глава эстонского министерства обороны Ханно Певкур заявлял, что начало полномасштабной атаки Украины на данный момент откладывается из-за плохой погоды.