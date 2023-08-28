Важное 28 августа 2023, 13:14 Три управляемые украинские авиабомбы JDAM перехватили в зоне СВО Минобороны: средства ПВО перехватили 3 бомбы JDAM и 27 БПЛА ВСУ за сутки РИА «Новости»

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Средства ПВО России за прошедшие сутки перехватили один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM и ликвидировали 27 беспилотников ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS», — сказал он.

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Российские военные также уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов около населенных пунктов Воскресенк, Дружелюбовка в Херсонской области, Лисичанск в ЛНР. Также БПЛА заметили и обезвредили около Лидиевки, Соледара и Андреевки в ДНР.

Конашенков проинформировал о нанесении Военно-морским флотом России удара по складу боеприпасов и авиационного вооружения украинской армии. Все произошло минувшей ночью, российским бойцам удалось это сделать с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования.